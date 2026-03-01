Aplicarán vacunas contra el sarampión en estaciones del RUTA

Ante el incremento de casos de sarampión en la entidad poblana, la Secretaría de Salud estatal anunció una jornada intensiva de vacunación gratuita los días lunes 2 y viernes 6 de marzo en diversas estaciones del sistema RUTA.

La aplicación del biológico se realizará en un horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche en estaciones estratégicas de las tres líneas del RUTA.

En la Línea 1 habrá vacunas en la estación Bosques; en la Línea 2 se instalarán puestos de vacunación en la Terminal Margaritas, así como en las estaciones del Centro Comercial Centro Sur, Torrecillas, Espinoza Yglesias, Diagonal Poniente, Alpha y Mercado de Sabores.

Mientras que en la Línea 3 el biológico se aplicará en Terminal Valsequillo, además en las estaciones de Ciudad Universitaria BUAP, Parque Juárez, Terminal CAPU y Plaza Cristal.

Las personas interesadas deberán presentar copia o versión digital de su CURP o identificación oficial (INE); además, pueden presentar su cartilla de vacunación.

De acuerdo con el reporte epidemiológico con corte al 1 de marzo, en Puebla se han confirmado 141 casos de sarampión, de los cuales 73 corresponden a hombres y 68 a mujeres.

Además, se tienen registrados 364 casos probables, 172 casos descartados y cinco casos confirmados provenientes de otros estados. En total, 11 municipios presentan contagios.

📢 Reporte epidemiológico de sarampión 🦠

Al 01 de marzo de 2026, con corte a las 07:00 hrs, se mantienen 141 casos en 11 municipios, así como 172 casos descartados. Se registra u total de 364 casos probables y 5 casos confirmados de otros estados.



