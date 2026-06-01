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lunes, junio 1, 2026
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Policías de Atlixco detienen a hombre por posesión de drogas

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Redaccion Oronoticias
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguraron a una persona en la colonia La Canoa como parte de los recorridos permanentes de vigilancia y prevención del delito, por su probable participación en delitos contra la salud.

Durante la intervención, los policías municipales detectaron a un masculino consumiendo sustancias ilícitas en la vía pública, por lo que procedieron conforme a los protocolos establecidos.

Tras una inspección preventiva, fueron aseguradas diversas sustancias similares a narcóticos, entre ellas una bolsa con material granulado con características propias al cristal y 36 envoltorios con sustancia conocida como heroína.

También fueron confiscados una báscula gramera, una pipa de cristal utilizada para el consumo de sustancias y otros objetos relacionados con la posible distribución de narcóticos. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con las investigaciones correspondientes.

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