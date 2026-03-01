Privan de la vida a joven motociclista en calles de Acajete

Un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta fue atacado a balazos y perdió la vida en el municipio de Acajete, Puebla. La víctima ya fue identificada y, de manera preliminar, las autoridades investigan el hecho como un posible ataque directo o ajuste de cuentas.

El crimen fue reportado durante los primeros minutos de este domingo, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle 7 Poniente, a la altura de la 5 Sur, en la junta auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán. En el lugar localizaron a un hombre tendido sobre el asfalto, quien ya no presentaba signos vitales.

Tras el reporte al Ministerio Público, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos acudió al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes. En el lugar se confirmó que el occiso fue identificado como José Armando N., de 26 años, reconocimiento que fue realizado por un familiar.

Aunque el consanguíneo manifestó desconocer los motivos de la agresión, las autoridades no descartan que se haya tratado de un ataque directo, ya que el joven fue privado de la vida mientras circulaba en su motocicleta. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del homicidio.

