Puebla capital realiza capacitación ambiental con huertos escolares

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y promover la participación de las comunidades escolares, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Medio Ambiente realizó la Primera Jornada de Capacitación Ambiental en el Bachillerato General Emperador Cuauhtémoc, de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, institución donde previamente fue instalado un huerto escolar como parte del programa “Manos a la Tierra”.

En este sentido, el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó la importancia de acercar este tipo de actividades a las juventudes para fomentar una cultura ambiental desde las aulas. “Con estas jornadas buscamos que las y los estudiantes no solo conozcan la importancia del cuidado ambiental, sino que también participen activamente en acciones sostenibles que puedan replicar en sus hogares y comunidades. Los huertos escolares son espacios vivos de aprendizaje y transformación social”, expresó.

Esta jornada representa la primera estrategia de capacitación implementada en escuelas beneficiadas con dicho programa, enfocándose en el aprovechamiento del huerto escolar como un espacio pedagógico y de aprendizaje práctico para las y los estudiantes.

La actividad se desarrolló mediante un esquema de estaciones formativas, permitiendo la participación dinámica de tres grupos de alumnos, quienes recibieron capacitación en distintos ejes ambientales impartidos por personal especializado de la Secretaría de Medio Ambiente.

Durante la jornada, el primer grupo participó en actividades enfocadas en el cuidado del agua, abordando temas relacionados con su uso responsable, la importancia de su conservación y acciones prácticas para fomentar su ahorro tanto en la escuela como en el hogar.

El segundo grupo recibió capacitación sobre árboles, en donde conocieron su importancia ecológica, técnicas básicas de plantación y los cuidados necesarios para favorecer su crecimiento y conservación.

Por su parte, el tercer grupo trabajó en temas relacionados con el huerto escolar, aprendiendo sobre el manejo de cultivos y la relevancia de producir alimentos de manera sustentable, fortaleciendo así el vínculo entre educación, medio ambiente y alimentación saludable.

La Secretaría de Medio Ambiente destacó que estas acciones buscan generar conciencia ambiental desde edades tempranas, impulsando prácticas sostenibles y fortaleciendo el compromiso de las comunidades escolares con el cuidado del entorno.

Asimismo, se informó que el personal de la dependencia continuará brindando acompañamiento y asesoría en las escuelas participantes para consolidar el aprovechamiento de los huertos escolares y fortalecer los procesos de educación ambiental.

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