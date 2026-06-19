Ejecutan en Calzada Zavaleta a empresario vinculado a centro nocturno

Un hombre identificado como Abraham Ruiz Aguilar perdió la vida tras ser atacado con disparos de arma de fuego mientras permanecía dentro de un vehículo de lujo en inmediaciones de la colonia Santa Cruz Buenavista, al poniente de la capital poblana.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este viernes sobre la zona de Calzada Zavaleta, donde vecinos y automovilistas alertaron a los servicios de emergencia luego de escuchar varias detonaciones.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad pública y cuerpos de auxilio localizaron a la víctima dentro de un automóvil BMW y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

#ACTUALIZACIÓN 🚓 Fuentes confirman que la víctima del asesinato ocurrido esta madrugada en la calzada Zavaleta respondía al nombre de Abraham "R" y era dueño de un club nocturno. pic.twitter.com/klgFWgYv5G — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 19, 2026

La escena fue resguardada por corporaciones policiales para permitir el trabajo de especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo el procesamiento del lugar y la recolección de indicios balísticos. Horas más tarde se realizó el levantamiento del cuerpo e inició formalmente la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con información preliminar, Ruiz Aguilar era propietario de un establecimiento de entretenimiento para adultos ubicado sobre la Recta a Cholula. Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado personas detenidas ni se había establecido una línea de investigación definitiva sobre el móvil del ataque.

Las autoridades ministeriales mantienen abiertas diversas líneas de indagatoria con el objetivo de esclarecer el homicidio y determinar la identidad de los responsables.

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