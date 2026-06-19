Puebla, quinto lugar nacional en hogares sin luz eléctrica

En Puebla uno de cada 100 hogares carece del servicio de luz eléctrica, lo que ubica al estado en el quinto lugar con más casos en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con los datos presentados durante esta semana, en la entidad hay 17 mil 806 hogares sin luz eléctrica.

El estado con mayor cantidad de viviendas en estas condiciones son Estado de México con 46 mil 735, Chihuahua con 26 mil 938, Jalisco con 24 mil 547 y Oaxaca con 20 mil 305.

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A nivel nacional el rezago se presenta en 313 mil 446 hogares, es decir, el 0.8 por ciento de las casas no tienen electricidad.

La encuesta por otra parte arroja que el 70.9 por ciento de los hogares en la entidad poblana tienen internet, pero sólo el 37.2 por ciento tienen computadora.

El 60.6 por ciento cuenta con una bocina o asistente del hogar, el 44.6 por ciento tiene un sistema de videovigilancia, el 4.4 por ciento puertas o ventanas con cerrado digital, 3.5 con termostato o dispositivos de ahorro de energía y 10.7 por ciento de luces o interruptores.

El 11 por ciento conexión eléctrica, el 7 por ciento electrodomésticos, 13.4 por ciento dispositivos de entretenimiento y 7.6 por ciento de automóvil o camionetas.

Además, el 25.6 por ciento tienen televisión de paga y el 96.2 por ciento telefonía, en tanto el 41.1 por ciento tiene radio.

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