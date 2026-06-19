Condusef y Seproban irán contra el fraude financiero en México

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Servicio de Protección Bancaria (Seproban) firmaron un Convenio de Colaboración para fortalecer el combate al fraude financiero, con el objetivo de cerrar espacios a quienes cometen delitos mediante llamadas telefónicas, mensajes y otros mecanismos de engaño.

El acuerdo permitirá fortalecer el intercambio de información estratégica sobre modalidades de fraude, identificar tendencias y patrones de operación de grupos delictivos, y contribuir con las autoridades mediante información útil para la investigación de delitos financieros.

La firma del convenio cobra especial relevancia tras los primeros resultados de la herramienta “Consulta y Reporta”, lanzada por la Condusef para identificar y reportar números telefónicos asociados con posibles fraudes. En apenas una semana de operación, se han realizado más de 11 mil consultas y se han registrado casi 5 mil números telefónicos, cuyos reportes se concentran en tres categorías: fraude o estafa, acoso telefónico y spam.

Los datos más recientes muestran un crecimiento sostenido del fraude financiero en México. Entre enero y mayo de 2026, las reclamaciones por posible fraude en la banca múltiple aumentaron un 18 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), el incremento fue cercano al 49 por ciento, reflejando una expansión del fenómeno hacia nuevos segmentos de usuarios y servicios financieros.

El análisis de las reclamaciones revela un cambio importante en el perfil de las personas afectadas. Actualmente, los incrementos más significativos se observan en grupos de población en edad productiva y entre personas jóvenes.

Las reclamaciones por posible fraude crecieron alrededor del 25 por ciento entre quienes tienen de 50 a 59 años, 22 por ciento en el grupo de 40 a 49 años y cerca del 20 por ciento entre jóvenes de 18 a 29 años.

Este cambio está relacionado con la transformación de las modalidades utilizadas por los delincuentes, que han sumado a los esquemas tradicionales nuevas formas de engaño como mensajes de texto, enlaces falsos, redes sociales, sitios apócrifos y mecanismos de suplantación de identidad, aprovechando la creciente digitalización de los servicios financieros.

La prevención y la educación financiera adquieren un papel cada vez más relevante. La adopción de hábitos de seguridad digital, la verificación de información antes de realizar operaciones y la desconfianza frente a ofertas que prometen beneficios extraordinarios son elementos fundamentales para reducir riesgos. La herramienta “Consulta y Reporta” puede consultarse en el portal de internet de la Condusef (https://www.condusef.gob.mx/).

La ceremonia fue presidida por el presidente de la Condusef, licenciado Oscar Rosado Jiménez, acompañado por el director general de Seproban, doctor Ciro Humberto Ortiz Estrada; la vicepresidenta Jurídica de la Condusef, maestra Elizabeth Noriega Aguilar; y el director de Prevención de Fraudes y Ciberseguridad de Seproban, licenciado Pedro Villanueva Meléndez. Con esta alianza, ambas instituciones refrendaron su compromiso de trabajar coordinadamente para fortalecer la protección de la ciudadanía frente a los riesgos de fraude y contribuir a un sistema financiero más seguro y confiable.

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