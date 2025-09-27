SSC habilita nueva línea directa de auxilio en Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció la habilitación de una nueva línea directa para atender de forma inmediata a la población en caso de auxilio. El número disponible es 222 303 8520, al cual podrán comunicarse las y los ciudadanos que requieran apoyo de la Policía de la Ciudad de Puebla.

La dependencia recordó que el servicio está disponible para quienes acuden a sus actividades cotidianas, como trabajo, escuela o espacios de convivencia familiar y social, incluyendo restaurantes, plazas y cines.

La SSC subrayó que la Policía de la Ciudad actúa con firmeza con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y brindar protección a las familias.

