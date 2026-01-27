Renuevan 353 luminarias con tecnología LED en San Baltazar Tetela

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, realizó la modernización de 353 luminarias con tecnología LED en la Cabecera de la Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela y en la Colonia Buena Vista Tetela, una acción que fortalece la seguridad y la convivencia de las familias que habitan estas zonas.

Con esta intervención se logró la cobertura del 100 por ciento del parque lumínico con tecnología LED en un universo total de 536 luminarias. Antes de los trabajos, únicamente 183 contaban con tecnología LED, mientras que 353 eran de tipo AMC, por lo que la renovación del sistema representa un cambio en la imagen urbana y en las condiciones de iluminación de estas localidades.

Durante el evento, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que estas acciones forman parte de una visión integral de iluminación para construir Senderos de Paz, garantizando luminarias encendidas que generan comunidad con calles más seguras.

Con Puebla Brilla, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de llevar servicios públicos dignos a todas las colonias y juntas auxiliares, priorizando aquellas que más lo necesitan. Estas acciones reflejan una ciudad que se ilumina con trabajo constante, cercanía con la gente y una visión clara de bienestar, seguridad y futuro compartido.

La mejora del alumbrado público no solo transforma las calles, también cambia la forma en que las personas viven sus espacios. En zonas como la Cabecera de San Baltazar Tetela, que presentan un rezago social, es importante garantizar los servicios públicos.

