Balean a docente al salir de su casa en Izúcar de Matamoros

Un profesor del nivel medio superior perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado registrado durante las primeras horas de este martes en la colonia Cruz Verde, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros.

El crimen ocurrió cuando la víctima salía de su domicilio para dirigirse a su centro de trabajo a impartir clases en el Bachillerato Mariano Matamoros.

De acuerdo con reportes policiales, el hombre fue agredido por sujetos desconocidos sobre la calle Victoria, esquina con 5 de Febrero.

Testigos señalaron que el ataque fue rápido y directo, provocando alarma entre vecinos de la zona que salieron de sus viviendas tras escuchar varias detonaciones.

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Familiares trasladaron al lesionado a bordo de un automóvil particular al Hospital General; sin embargo, autoridades confirmaron que llegó en estado crítico y falleció poco después a consecuencia de una herida de bala en el tórax.

La esposa del ahora occiso indicó a policías que desconocía el motivo de la agresión, ya que se encontraba dentro de su vivienda al momento de los hechos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes bajo el protocolo de homicidio doloso, mientras peritos y agentes investigadores recolectaron evidencias en el lugar del ataque.

El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil y ubicar a los responsables.

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