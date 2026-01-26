Pepe Chedraui entrega Avisos de Apertura de Negocio a emprendedores

Con el objetivo de facilitar la apertura de negocios y fortalecer el emprendimiento local, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó la entrega simbólica del Aviso de Apertura de Negocio a propietarias y propietarios de nuevos establecimientos comerciales del municipio, como parte del programa “Incentiva Puebla”.

Mediante la Secretaría de Economía y Turismo, a cargo de Jaime Oropeza Casas, las y los beneficiarios que forman parte de este programa, mediante el cual se condona el costo del Aviso de Apertura de Negocio y de otras cuatro licencias municipales necesarias para iniciar actividades comerciales, así como el acompañamiento y asesoría integral para su operación de manera formal.

En su discurso, el edil reconoció a las y los propietarios de nuevos establecimientos por integrarse a este programa, el cual impulsa la generación de empleos en la capital y representa una importante derrama económica para todas y todos.

“Entre más empresas, mejor; entre más emprendimiento, mejor: generación de empleo, derrama económica, todo eso fortalece a Puebla”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza, resaltó el trabajo intersecretarial del Gobierno de la Ciudad a través de este programa para incentivar a empresarias y empresarios puedan abrir un negocio de bajo riesgo de forma sencilla y accesible, así como los resultados que superó la meta de mil 500 negocios en el primer año.

“Tan solo en el primer año de este programa, se han logrado 2 mil 446 arranques de negocios de manera gratuita en lo que corresponde de los trámites empresariales y se estima que cerca de al menos 5 mil empleos se han generado producto de estas aperturas”, comentó.

Reiteró la invitación a las y los poblanos para aprovechar este mismo programa durante este año 2026, por lo que llamó a todas y todos los emprendedores a acudir a la Oficina de Gestión Empresarial para abrir sus negocios sin costo de los trámites municipales, además de que pueden lograrlo rápidamente y acompañados por el Gobierno de la Ciudad.

En mensajes por separado, Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de COPARMEX Puebla y José Carlos Montiel Solana, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, coincidieron en la importancia de generar las condiciones para el negocio formal en la capital para que microempresarios y empresarios poblanas y poblanos puedan hacer, crecer y desarrollar sus negocios.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, refrenda su compromiso con la generación de nuevos negocios y empleos para poblanas y poblanos.

