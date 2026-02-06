DIF Puebla Capital lleva a usuarios del CMERI al Circo Chino de Pekín

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, trabaja por fortalecer el bienestar emocional de las y los usuarios. Gracias a las alianzas generadas entre el DIF Puebla Capital, que preside la presidenta del Patronato, MariElise Budib, y el sector privado, niñas y niños del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI) vivieron una experiencia llena de alegría al asistir al Circo Chino de Pekín, que actualmente se presenta en la ciudad de Puebla.

Esta visita permitió a las y los menores, junto con sus familias, disfrutar de un espectáculo de talla internacional y que olvidaran por un momento sus padecimientos, en un ambiente de diversión y convivencia.

En total, 70 usuarios que reciben terapia en el DIF Municipal acudieron acompañados de sus padres y hermanos para disfrutar gratuitamente del espectáculo. Con estas acciones, la presidenta MariElise Budib busca fortalecer la unión familiar, generar espacios de resiliencia y empatía, así como promover la inclusión social. Bajo esta premisa, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, refrenda su compromiso con las personas con discapacidad y el bienestar de las familias poblanas.

Te recomendamos: