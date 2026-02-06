Pepe Chedraui inicia segunda fase del operativo “Unidos por Ti”

Con el objetivo de reforzar los diferentes operativos que implementa el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el presidente municipal Pepe Chedraui dio el banderazo de salida a la segunda fase del operativo “Unidos por Ti”.

Dicha estrategia incluye acciones de proximidad social, atención a delitos de alto impacto y del orden común; busca fortalecer la coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno, así como la imagen de las fuerzas de seguridad, con la participación de los tres órdenes de gobierno.

En su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, precisó que dicha estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno tiene un objetivo común: proteger a las personas y fortalecer la confianza ciudadana. Afirmó que, con la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador, Alejandro Armenta, Puebla avanza con planeación, coordinación y trabajo conjunto.

“Este operativo es un mensaje claro a la ciudadanía: hay presencia, hay coordinación y hay compromiso permanente con la seguridad. Seguiremos trabajando para mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la prevención y consolidar un entorno de paz, orden y legalidad. Así cuidamos la ciudad, fortalecemos la confianza y seguimos construyendo una Puebla más segura para todas y para todos”, abundó.

Mientras que el General de Brigada de Estado Mayor, Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la 25 Zona Militar, afirmó que parte esencial de esta operación es la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, con lo que se refrenda el compromiso con la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de todas las familias poblanas.

“La segunda fase tiene como propósito implementar el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, incrementando su presencia operativa y potenciando su trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional; esta integración de esfuerzos permite ampliar la cobertura territorial, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar intervenciones más efectivas en beneficio de la ciudadanía”, expresó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallares Miranda, explicó que la segunda fase del operativo “Unidos por Ti” es una estrategia integral que reafirma el compromiso del municipio con la paz, la prevención del delito y la construcción de entornos seguros para las y los poblanos.

“Unidos por Ti” es también un llamado a la participación social, a la prevención desde la comunidad y a la construcción de una cultura de legalidad. La seguridad es una tarea compartida, y solo trabajando juntos podremos consolidar resultados sostenibles”, expresó.

En ese contexto, cabe mencionar que en enero de este año se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad, entre el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Este acuerdo formaliza y fortalece, entre ambas instituciones, los mecanismos de coordinación y colaboración, como coadyuvantes en materia de seguridad, siempre con pleno respeto al marco legal y a los derechos humanos.

Es por ello que inició la segunda fase del operativo “Unidos por Ti” en el marco de este convenio de colaboración, con el cual se fortalece el eje estratégico territorial, con un enfoque claro: presencia operativa y patrullamiento estratégico, priorizando las zonas que requieren mayor atención, con base en el análisis de información y proximidad social. Se trata de una estrategia focalizada, flexible y dinámica, que responde a las necesidades específicas de cada colonia, barrio y junta auxiliar de la capital poblana.

En el evento también se contó con la presencia del general Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la VI Región Militar; el general Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la 25 Zona Militar; el general José Luis Sánchez Castro, coordinador de la Guardia Nacional (GN) en el Estado de Puebla; Rodolfo Huerta Espinoza, subsecretario de Desarrollo Político, en representación de Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobierno del Estado; José González Cepeda, encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación, Secuestro y Extorsión, en representación de la fiscal general del Estado.

Así como el teniente de navío Juan Ramón Falcon Flores, director de Información de Operaciones y Estadística, en representación del vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del Estado; Modesto Miguel Cruz García, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además de Franco Rodríguez Álvarez, secretario general de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla; Zaira González Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento; Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de COPARMEX Puebla; Fabrizio Piza Rojas, en representación del Consejo Coordinador Empresarial; y demás autoridades federales, estatales, municipales.

