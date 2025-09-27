En ocho meses, Puebla recibió más de 2 millones de turistas

En el marco del Día Mundial del Turismo, el Gobierno de la Ciudad destacó que esta actividad representa una de las principales vocaciones económicas del municipio de Puebla, al generar empleo para 46 mil 268 personas y sostener a 13 mil 105 unidades económicas que proyectan permanentemente la gastronomía, el patrimonio y los atractivos de la capital.

De acuerdo con datos del Censo Económico 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad turística en la ciudad da trabajo al 10.8 por ciento del total del personal ocupado, en más de 14 giros relacionados con la recreación, la hospitalidad y el hospedaje. Entre los servicios que forman parte de este sector se encuentran agencias de viajes, transportadoras, reservaciones, venta de campamentos, restaurantes, preparación de alimentos y bebidas, pensiones, hoteles, hostales, centros nocturnos y bares.

En tanto, el más reciente reporte del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR) confirma la tendencia al alza en la llegada de visitantes. Entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron 2 millones 95 mil 623 turistas, lo que representa un incremento de 45 mil 167 personas, equivalente a 2.2 por ciento, respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 2 millones 50 mil 456.

Esta misma dinámica se observa en la comparativa de los periodos comprendidos entre octubre de 2024 y agosto de 2025, durante la presente administración municipal, frente a los mismos meses del gobierno anterior. En los primeros diez meses del actual gobierno llegaron 2 millones 933 mil 670 turistas, es decir, 43 mil 153 más —un crecimiento de 1.4 por ciento— en relación con los 2 millones 890 mil 517 visitantes contabilizados en los años previos.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, reiteró que la instrucción del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, ha sido proyectar los atractivos culturales, gastronómicos y patrimoniales de la ciudad, al tiempo de fortalecer el orgullo e identidad de las y los poblanos. Subrayó que el turismo no sólo enriquece la experiencia de quienes llegan a Puebla, sino que también constituye un motor de empleos y desarrollo económico para las familias del municipio.

Te recomendamos: