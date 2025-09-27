Entregan kits escolares en kínderes de San Pedro Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, en coordinación con el DIF Municipal dirigido por la Mtra. Lupita Fernández, mantiene la implementación de programas y apoyos destinados a fortalecer el desarrollo y la estabilidad de las familias de la demarcación.

En este marco, el DIF Municipal continúa con el programa Amoxtli, mediante el cual se entregan mochilas y kits escolares a niñas y niños de todos los preescolares públicos y Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) del municipio. La meta es brindar las herramientas necesarias para que cursen sus estudios en mejores condiciones.

La alcaldesa subrayó que estas acciones se realizan en coordinación con los gobiernos federal y estatal, representados por Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, con el propósito de impulsar la educación y la economía de los hogares cholultecas.

En días recientes, la Mtra. Lupita Fernández acudió a distintos planteles educativos para realizar la entrega de apoyos, acompañada de personal del DIF Municipal. Señaló que el programa contribuye no sólo a la formación académica de las y los estudiantes, sino también al ahorro en la economía familiar.

El apoyo llegó a los siguientes planteles: Preescolar Rosario Castellanos

CAIC San Juan Tlautla

Preescolar Ignacio Manuel Altamirano

Jardín de Niños Estefanía Castañeda

CAIC Miguel Hidalgo, turno vespertino

CAIC San Matías Cocoyotla

Jardín de Niños México

CAIC Niños Héroes, turno vespertino

CAIC Santiaguito

Los paquetes entregados incluyen mochilas de alta calidad y kits escolares compuestos por libretas, plastilina, colores, lápiz, sacapuntas, goma, tijeras y crayolas.

