Cuautlancingo conmemora la Consumación de la Independencia

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 204 aniversario de la Consumación de la Independencia de México, acto en el que se recordó la lucha de miles de mexicanos durante 11 años para alcanzar la libertad, la justicia y la soberanía.

Durante su mensaje, el edil destacó la importancia de mantener vivos estos ideales y de reflejarlos en el actuar cotidiano como ciudadanos. Señaló que fortalecer la identidad nacional es fundamental para consolidar un mejor presente y garantizar un futuro digno para todas y todos.

La Consumación de la Independencia de México consistió en el fin efectivo del dominio español sobre el territorio tras una guerra, lograda con la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, tras la firma previa de los Tratados de Córdoba que reconocían el final del movimiento.

