Arranca el Torneo Nacional de Fútbol 7 en Zacatlán

Con la participación de equipos provenientes de Puebla, Tlaxcala, Guanajuato e Hidalgo, inició en Zacatlán el Torneo Nacional de Fútbol 7, enmarcado en la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo. La inauguración tuvo lugar en los campos de fútbol de Tlatempa, donde acudieron jugadoras, jugadores y familiares para acompañar este evento.

En representación de la presidenta municipal Bety Sánchez, el coordinador de Cultura Física y Deporte de Zacatlán, Jorge Escamilla, subrayó que el deporte trasciende la competencia, pues representa bienestar, transformación, amistad y familia.

“Desde la cancha se reúnen lazos que fortalecen el compañerismo, el respeto y la solidaridad”, expresó al destacar que Zacatlán se ha consolidado como un centro importante para el deporte y el turismo.

Por su parte, José Carlos González, gerente de Atención a Destinos del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD), agradeció el respaldo de la alcaldesa y afirmó que su apoyo es fundamental para abrir mejores oportunidades a niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

En la inauguración también estuvieron presentes Armando Barajas Armenta, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol 7, y Gerardo Tamerlán Ruíz Malagón, presidente de la Asociación Puebla de Fútbol 7.

