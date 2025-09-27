Capacitan a funcionarios de Zacatlán en protección de derechos de la niñez

Con el objetivo de garantizar el respeto y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el gobierno municipal de Zacatlán, encabezado por la presidenta Bety Sánchez, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), realizó una capacitación sobre Justicia para Adolescentes.

La ponencia estuvo a cargo de Salvador López Hidalgo, titular de la Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quien compartió conocimientos y herramientas para fortalecer la corresponsabilidad social y la participación activa en la prevención e identificación de posibles violaciones a derechos fundamentales.

En la capacitación participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Sindicatura, el DIF Municipal y personal administrativo del Ayuntamiento, quienes refrendaron su compromiso de trabajar en favor de la seguridad, la igualdad y el respeto hacia la infancia y la juventud.

La administración municipal reiteró su voluntad de colaborar estrechamente con la CDH Puebla para consolidar un municipio donde las nuevas generaciones crezcan en un entorno de protección, justicia e igualdad.

