Reordenan comercio popular en zona universitaria de Puebla

La Secretaría General de Gobierno de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ejecutó un operativo de reordenamiento del comercio popular en el área circunvecina a la Facultad de Medicina de la BUAP, el Hospital Universitario y vialidades primarias como las calles 25 y 31 Poniente, así como la colonia Satélite Magisterial.

Durante la intervención se procedió al retiro de casetas y comerciantes que ocupaban espacios públicos sin autorización, con el objetivo de garantizar la movilidad peatonal y vehicular, además de mejorar la seguridad en estas zonas de alta afluencia.

Las acciones forman parte de la estrategia municipal para mantener el orden y la gobernabilidad en la capital poblana.

La Secretaría General de Gobierno destacó que mantiene un diálogo permanente con organizaciones de comercio popular para construir soluciones conjuntas que generen alternativas viables para los vendedores, siempre dentro del marco de legalidad y respeto a la normatividad vigente.

El gobierno municipal, a través de un comunicado, reiteró su compromiso con el rescate de espacios públicos y el bienestar ciudadano mediante la implementación progresiva de su estrategia de reordenamiento comercial.

