Síndico de Cholula es vinculado a proceso por falsedad de declaraciones

El síndico municipal de San Pedro Cholula, Iván N., fue vinculado a proceso por el delito de falsedad de declaraciones durante una investigación ministerial por cobro de piso en un mercado local.

Un juez de Control determinó que existían pruebas suficientes, presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), para dudar de una serie de declaraciones realizadas por Iván hacia los agentes de investigación que trabajan en el caso.

Como parte de la vinculación a proceso, el juez determinó imputar medidas cautelares al ahora exfuncionario, tales como ser cesado de su cargo, firma periódica, no poder salir del estado y órdenes restrictivas a oficinas municipales.

La investigación que presuntamente habría complicado Iván, al falsear información, están relacionadas con los eventos de presuntos intentos de cobro de piso ocurridos en julio del presente año en el mercado Cosme del Razo.

En aquella ocasión, los propios comerciantes señalaron a Iván como el responsable de ligar las amenazas de miembros de la organización UPVA 28 de Octubre, con los afectados.

Esto generó una disputa política entre la edil de este municipio y el señalado, además de que los actos fueron denunciados, llegando hasta estas instancias en una investigación que deberá continuar hasta esclarecer todo lo ocurrido.

