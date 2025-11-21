Clausuran bar Lacoss por ataque; hay más denuncias en bares de Puebla

Pepe Chedraui Budib aseguró que hay diversas denuncias en torno a los asistentes y propietarios de bares y centros nocturnos, algunas por el trato que les dan los guardias de seguridad de los establecimientos, otras que se mandan a Normatividad y las restantes a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El edil poblano confirmó que ya tienen identificados a los responsables del ataque al bar Lacoss y aseguró que el lugar ya fue clausurado.

Afirmó que, aunque los bares y centros nocturnos tienen cámaras, estas no funcionan y, para revisarlas, tienen que tener una orden judicial para verificar al interior del inmueble.

Recordó que estos establecimientos deben tener todo en regla, no vender bebidas alcohólicas a menores y cerrar en los horarios establecidos, ya que de lo contrario serán clausurados.

Reiteró que las revisiones a antros y bares son diarias y, aunque han mostrado flexibilidad en dejarlos abrir cuando cumplen con los requisitos, son clausurados si vuelven a violar alguna ley o disposición del municipio, además de que estas sanciones son más altas debido a que reinciden.

Se cancela Caravana Coca-Cola

Por otra parte, confirmó que la Caravana Coca-Cola no se llevará a cabo este año en la capital poblana, esto ya que venció el periodo en el que tenían que confirmar, pero dejó abierta la posibilidad de que en próximos años retomen esta actividad.

No obstante, prometió que habrá más actividades navideñas en la ciudad.

Editor: César A. García

