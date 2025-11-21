Edil de Tianguismanalco fuera de peligro tras atentado, confirma SSP

El alcalde de Tianguismanalco, Juan Pérez Morales, se encuentra fuera de peligro, tras el atentado con arma blanca que sufrió, del cual se desconocen las causas, pues la Policía Municipal ha sido hermética sobre los hechos.

Así lo manifestó el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, quien explicó que tras recibir el reporte de lo ocurrido, se comunicó con el director de Seguridad Pública de Tianguismanalco, quien fue “muy hermético“.

​Por ello, dijo que la Policía Estatal inició una investigación, pues el ataque es un tema que “llama la atención” de la dependencia.

Descartó que el presidente municipal hubiera notificado sobre cualquier tipo de amenaza o situación de riesgo previa; sin embargo, dialogará con él para conocer si requiere custodia personal.

El vicealmirante confirmó que el alcalde Juan Pérez se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta del nosocomio donde recibió atención médica; mientras que el presunto responsable se encuentra detenido.

Hay respaldo a edil en combate a la delincuencia: Armenta

Sobre este caso, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que la mañana de este viernes habló con el edil para expresarle su solidaridad y respaldo del Estado en el combate a la inseguridad.

En el marco de la toma de protesta a los Consejos Estatal y Municipales de Paz y Justicia Cívica, el mandatario enfatizó que lo más importante es proveer la seguridad.

En ese contexto, afirmó que todos los 217 presidentes y presidentas municipales de la entidad cuentan con el apoyo del Gobierno de Puebla para enfrentar el reto de garantizar paz en sus comunidades y enfrentar al “adversario”, que es la inseguridad y delincuencia, para lo cual se debe actuar en equipo.

“Hoy un compañero presidente fue lastimado, el de Tianguismanalco, y le hablé hace una hora para decirle que ‘no está solo, aquí estamos‘. Todos los presidentes municipales que están luchando por la seguridad y por la paz tienen el apoyo del Gobierno del Estado para enfrentar el reto de la seguridad”, expresó.

