Congreso de Puebla revisará inseguridad en el Arco Norte tras denuncias

El Congreso de Puebla revisará la situación de inseguridad en la autopista Arco Norte, específicamente a la altura de San Martín Texmelucan, tras recibir denuncias de migrantes que regresan de Estados Unidos.

Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), anunció que ha solicitado una mesa de trabajo con diputados federales para abordar la problemática de seguridad que afecta a la comunidad migrante.

El también coordinador de la bancada de Morena detalló que la zona de San Martín Texmelucan se ha convertido en un punto crítico de seguridad para quienes transitan por la vía.

“El punto crítico es la entrada de Arco Norte… Usualmente venimos por Monterrey, San Luis, Querétaro, Guanajuato, entroncamos Arco Norte y llegando a Puebla es donde hemos tenido denuncias que me escriben los compañeros; estamos atentos y vigilando”, explicó.

El líder del Congreso señaló que, si bien la seguridad de los migrantes es un asunto que involucra a varios estados, los diputados locales están “en tiempo” para generar estrategias preventivas.

Estimó que el retorno masivo de migrantes de Estados Unidos a Puebla comenzará en un periodo de 10 a 15 días, ante las fiestas decembrinas.

Gaspar Ramírez informó que espera reunirse la próxima semana con legisladores federales para coordinar las acciones.

