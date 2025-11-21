El Rey Midas del Marketing: Claudio Cervantes diseña impacto, no solo campañas

Claudio Cervantes es conocido como el rey Midas del marketing por confiar en las marcas que resuelven necesidades y no en las que prometen.

“Todo contenido que toca, lo convierte en ventas”, aseguran, al explicar que desarrolló una estrategia multiplataforma única donde redes sociales, televisión, radio, retail físico y marketplace conviven en un ecosistema orquestado.

Es considerado como de los primeros en llevar un contenido generado por un usuario en redes sociales que se hizo viral en una campaña para radio y TV.

De esta forma, como emprendedor, creó, transformó y escaló marcas en industrias del descanso, belleza, cocina, hogar y bienestar.

Entre ellas, Embellé, con la que vendió 10 millones de mascarillas a través de una estrategia comercial basada en “historias que vendían”, de manera que es considerado como uno de los primeros en aplicar storytelling a gran escala en medios tradicionales.

Ecofiltro, otra de sus marcas estrellas y la más buscada en internet, así como calificada como la más vendida en tiendas departamentales, la cual ha cambiado el consumo de agua en los hogares.

Sognare es otra de las marcas más poderosas en sus manos, la misma que alcanzó 8 millones de productos vendidos y fue la más buscada en su categoría en internet en plataformas de venta digital.

Claudio es locutor certificado, especialista en ventas, creador del concepto Brandperformance, en el que une el poder del branding emocional con la obsesión por el resultado comercial, así como del invento User Generated Performance Marketing, referente al contenido de usuarios que se convierten en campañas que venden.

El caso Sognare: de TV a convertirse en la marca más importante del descanso

Después de Embellé, Claudio asumió el reto de transformar una marca de venta directa en televisión en la más poderosa del descanso: Sognare.

Bajo su liderazgo:

Se vendieron más de 8 millones de productos para el descanso.

para el descanso. Se alcanzaron más de 4 mil 500 puntos de venta físicos .

. Sognare se convirtió en top of mind y la marca más buscada en internet en su categoría.

y la marca en su categoría. Se volvió la más vendida en marketplaces como Amazon y Mercado Libre.

como Amazon y Mercado Libre. Y se educó al consumidor sobre la importancia real de dormir bien.

Por: Guadalupe Juárez

