Puebla invierte 591 mdp en subestación eléctrica en San José Chiapa

Con el objetivo de garantizar el suministro de energía para la industria en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Infraestructura, invierte 591 millones de pesos en la construcción de la Subestación de Transmisión Eléctrica en San José Chiapa, lo que garantiza el servicio por más de 30 años.

Con tecnología avanzada, la dependencia crea las condiciones de infraestructura para que esta demarcación albergue a las empresas que detonarán la inversión y con ello crear nuevos empleos e impulsar el desarrollo económico, como lo proyectó el gobernador Alejandro Armenta, con el objetivo de que esta zona se convierta en el epicentro de la inversión privada a favor de Puebla.

La Secretaría de Infraestructura trabaja con personal especializado en una superficie de 30 mil metros cuadrados con labores de cimentación, montaje de estructuras y conectores. Se avanza en la obra civil e inducida, electromecánica, con la adquisición de los equipos y acciones complementarias.

Esta obra especializada suministrará energía equiparable a los parques industriales Puebla 2000 y Finsa en la Puebla capital, o dos veces la subestación que alimenta a la armadora AUDI en San José Chiapa, ya que contará con la capacidad de 60 megavoltio-amperios con conexión Delta y Estrella.

Esta subestación permitirá el manejo de la energía para transformarla a media tensión para uso industrial. Al concluir la obra, el Gobierno del Estado entregará esta infraestructura a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se suman esfuerzos y el trabajo coordinado para fortalecer la inversión de empresas que deseen instalarse en Puebla e impulsar el crecimiento económico y desarrollo para el bienestar de las y los poblanos.

