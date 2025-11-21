San Pedro Cholula entrega ocho nuevas unidades a la SSC

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández Díaz, realizó la entrega de ocho nuevas unidades tipo pick up a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula).

Como parte del compromiso para fortalecer la presencia policial y la prevención del delito en todo el municipio, estas patrullas permitirán reforzar los operativos y mantener presencia permanente en las juntas auxiliares y barrios de San Pedro Cholula.

Durante el evento, la presidenta Tonantzin Fernández destacó la importancia de ampliar y modernizar el parque vehicular de la corporación, subrayando que actualmente se trabaja en la adquisición de unidades propias para fortalecer su capacidad operativa.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Villegas, señaló que la coordinación interinstitucional es fundamental para garantizar la tranquilidad de la población. Agregó que, además del reforzamiento vehicular, se mantiene colaboración constante con los tres niveles de gobierno, la presencia permanente de elementos de la Secretaría de Marina y la continuidad de estrategias conjuntas con municipios de la zona metropolitana de Puebla.

Con estas nuevas unidades, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de dotar a las y los elementos de Seguridad Ciudadana de las herramientas necesarias para desempeñar su labor y continuar trabajando por la seguridad y el bienestar de las y los cholultecas.

