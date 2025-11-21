SSC Cholula capacita a elementos en colaboración con FGR y autoridades estatales

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos del Estado de Puebla, llevó a cabo un ciclo de capacitaciones dirigido a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Personal de la Dirección de Policía, Vialidad Municipal, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, así como Guardias Ciudadanos, participaron en las siguientes formaciones especializadas:

Flagrancia y Niveles de Contacto

Registro Nacional de Detenidos

Informe Policial Homologado

Registro de Cadena de Custodia

Protocolo de Actuación en Casos de Intento de Linchamiento en el Estado de Puebla

Derechos Humanos y Seguridad Pública

Durante su intervención, la presidenta municipal Tonantzin Fernández subrayó que la seguridad es un pilar fundamental para su administración. “Hoy nuestras policías contribuyen a combatir la delincuencia y a generar mayor paz para todas y todos; por ello, la capacitación constante es indispensable para fortalecer su labor”, destacó.

Estas acciones tienen como objetivo robustecer el actuar policial, garantizar intervenciones más eficaces y reforzar la seguridad en el municipio.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para consolidar un municipio más seguro y con instituciones mejor preparadas al servicio de la ciudadanía.

