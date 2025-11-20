Tonantzin Fernández encabeza nueva edición del Miércoles del Pueblo

Con el compromiso de mantener un gobierno cercano y sensible a las necesidades de la población, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una nueva edición del Miércoles del Pueblo, acompañada de integrantes de su gabinete.

Desde muy temprano, las y los primeros ciudadanos fueron atendidos directamente por la presidenta municipal, quienes presentaron solicitudes relacionadas con la regulación de predios, obras públicas, servicios municipales, descuentos, apoyos funcionales e información sobre programas sociales.

Entre ellos se encontró José Luis Morales, quien reconoció la cercanía y sensibilidad de la presidenta municipal, así como la atención brindada durante la jornada. Asimismo, invitó a más ciudadanos a aprovechar este espacio de diálogo directo.

Tonantzin Fernández destacó que el Miércoles del Pueblo es un ejercicio fundamental de participación ciudadana y agradeció a las y los cholultecas por su confianza. Reiteró que el personal del Ayuntamiento está para servir y que su administración continuará trabajando sin descanso por la transformación del municipio.

Tras más de 12 horas de atención ininterrumpida, concluyó una edición más del Miércoles del Pueblo, reiterando el compromiso de realizarlo cada 15 días y fortalecer la confianza de la ciudadanía mediante acciones que reflejen un gobierno cercano y de puertas abiertas.

