Armenta resalta coordinación con Sheinbaum para fortalecer IMSS-Bienestar

El gobernador Alejandro Armenta informó que mantiene coordinación permanente con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el sistema IMSS-Bienestar, por lo que su visita a Palacio Nacional permitió revisar avances en la entrega y distribución de medicamentos en territorio poblano.

El mandatario recordó que desde agosto la entidad forma parte de las Rutas de la Salud impulsadas por el gobierno federal para garantizar abasto gratuito en hospitales y centros de salud. Esta estrategia permitió una primera entrega de 1.7 millones de medicamentos y proyecta un incremento del 65 por ciento en el suministro estatal, mientras se preparan nuevas etapas de distribución.

El mandatario poblano reiteró que la consolidación del IMSS-Bienestar fortalece el derecho a la salud y responde a una visión humanista que prioriza a las familias. Afirmó que Puebla continuará en coordinación con la Federación para asegurar un sistema público más efectivo, cercano y con medicinas disponibles para todas y todos.

El gobernador Alejandro Armenta señaló que Puebla alcanzó un nivel destacado de eficiencia en la distribución de medicamentos, gracias al trabajo conjunto con las delegaciones de Bienestar. Precisó que también se dio seguimiento a las afectaciones en escuelas y clínicas por las pasadas lluvias y acciones mediante el seguro correspondiente, lo que permitió restablecer infraestructura y asegurar continuidad en los servicios.

