Consejo Estatal de Trasplantes busca fortalecer cultura de donación en Puebla

La Secretaría de Salud de Puebla llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Trasplantes (COETRA), con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en la materia y consolidar un sistema más eficiente para la donación y trasplante de órganos y tejidos en la entidad.

En representación del secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, el subsecretario de Salud Zona A, Jorge David González García, hizo un llamado a las instituciones del sector salud a unir esfuerzos para incrementar la cultura de cesión de órganos y optimizar los procesos hospitalarios.

“Impulsar la cultura de la donación, fortalecer la transparencia de los procesos y elevar los estándares de calidad no es una opción, sino una responsabilidad que todos debemos asumir”, indicó.

Durante la sesión, la titular de la Unidad de Trasplantes Puebla, Martha Elena Barrientos Núñez, presentó a los responsables de hospitales con licencia de trasplante una herramienta de calidad orientada a mejorar la detección de potenciales donantes mediante el análisis de la mortalidad hospitalaria, con el fin de evitar la pérdida de oportunidades de aporte de órganos.

En la reunión participaron representantes del IMSS-Bienestar, IMSS-Ordinario, ISSSTE, ISSSTEP, así como de las secretarías estatales de Gobernación, Educación Pública, Movilidad y Transporte, del Poder Judicial del Estado de Puebla y de hospitales públicos y privados. El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada para consolidar un sistema de trasplantes más eficiente que permita salvar y mejorar la calidad de vida de los poblanos.

