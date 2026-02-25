Juan Manuel Alonso inicia relaminación de calle Bandera Nacional en Texmelucan

En respuesta al mejoramiento de la infraestructura vial del municipio, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que encabeza Juan Manuel Alonso Ramírez, gestionó con Petróleos Mexicanos (PEMEX), la donación de asfalto para la relaminación con carpeta asfáltica en la calle Bandera Nacional en la cabecera municipal, con la que se beneficiarán más de 20 mil personas.

El alcalde Juan Manuel Alonso, destacó que esta gestión responde a las necesidades de infraestructura vial en el municipio, agregó que al rehabilitar esta calle, se garantiza una ruta fluida, que desahogará el tráfico de las zonas con mayor congestionamiento.

El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, informó que se realizarán 6,700 m2 de relaminación de asfalto con donación de Pemex en la calle antes mencionada.

En el banderazo de inicio de obra, se contó con la presencia de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez; la Síndica Municipal, Alma Delia Cruz Alvarado; regidoras, regidores, secretarios y funcionarios municipales.

Con la relaminación de la calle Bandera Nacional y la pavimentación de las calles Agustín Lara y Pablo L. Sidar, el Gobierno Municipal de Texmelucan reafirma su compromiso para el desarrollo urbano y mejoramiento de la infraestructura vial para el bienestar de las familias texmeluquenses.

Te recomendamos: