Pepe Chedraui entrega rehabilitación de calle Venus en Fovissste San Roque

En cumplimiento al compromiso de fortalecer las arterias viales de la ciudad, el presidente municipal, Pepe Chedraui entregó los trabajos de rehabilitación vial de la calle Venus en la unidad habitacional Fovissste San Roque, los cuales benefician a más de 5 mil 100 habitantes del sur de la capital.

Durante el acto, el edil señaló que estas obras forman parte de una estrategia integral para dignificar la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de las familias poblanas. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de Puebla continuará con el mejoramiento de calles y avenidas, ya que, una ciudad bien conectada es una ciudad que impulsa el desarrollo económico y social de sus ciudadanos.

“Estamos cumpliendo nuestra palabra. La rehabilitación de la calle Venus no es solo una obra más; es una respuesta concreta a una demanda ciudadana que por años había sido ignorada. Hoy las y los vecinos de esta zona de la capital cuentan con una vialidad totalmente nueva”, precisó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa destacó que esta obra se ejecutó bajo altos estándares de calidad los cuales permitirán contar con una vialidad moderna y con mayor vida útil.

“Nuestro compromiso es claro: optimizar los recursos públicos para generar infraestructura que impacte positivamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos. Cada metro rehabilitado representa seguridad, conectividad y bienestar para miles de habitantes”, aseveró.

Cabe destacar que, la intervención de la calle Venus contempló trabajos de construcción de base hidráulica, guarniciones, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias en una superficie total de 6 mil 700 metros cuadrados.

Adicionalmente, se colocó carpeta asfáltica en una longitud de 440 metros, con un ancho de vialidad de 8.65 metros.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura vial de las unidades habitacionales, colonias y fraccionamientos de la capital, con la finalidad de brindar a la ciudadanía mejores vialidades.

