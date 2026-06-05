Promueven liderazgo y participación juvenil en San Andrés Cholula

El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta Lupita Cuautle, continúa con el ciclo de conferencias “Liderazgo con Rumbo”, dirigido a estudiantes de bachillerato con el objetivo de fortalecer una visión responsable del liderazgo entre las juventudes.

Durante su mensaje, la edil destacó que esta iniciativa busca motivar a las y los jóvenes a seguir preparándose, desarrollar su potencial y asumir un papel activo en la transformación de sus comunidades. Señaló que el liderazgo no debe entenderse únicamente como una posición, sino como una actitud basada en valores, empatía y compromiso social.

A través de la participación de dos conferencistas, Miguel Ángel Sánchez de la Vega Aguilar y Akanne Ramírez, las y los estudiantes reflexionan sobre la importancia de tomar decisiones con propósito, con rumbo, fortalecer el pensamiento crítico y convertirse en agentes de cambio que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

Por su parte, Nohemí Azcatl Cortés, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que hasta la fecha se han llevado a cabo dos jornadas, de 10 conferencias que contempla el programa en igual número de bachilleratos.