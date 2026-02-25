Penales de Puebla obtienen Distintivo “H” por higiene en alimentos

Como resultado del compromiso institucional con el bienestar de la población privada de la libertad en los centros penitenciarios de Personas Adultas Mayores y Adolescentes, se llevó a cabo una minuciosa supervisión para la obtención del “Distintivo H”, reconocimiento que certifica el cumplimiento de estrictos estándares de higiene en el manejo y preparación de alimentos.

Después de acreditar requerimientos específicos y estándares de calidad en las áreas de recepción, almacenamiento y elaboración, las secretarías de Turismo y Salud del Gobierno de México otorgaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) las certificaciones que avalan la aplicación de buenas prácticas sanitarias.

La obtención de dos distintivos “H” representa un avance significativo en la consolidación de procesos responsables dentro del sistema penitenciario de Puebla, en especial, en espacios que atienden a sectores con necesidades específicas, como personas adultas mayores y adolescentes.

Cabe recordar que, en noviembre de 2025, el penal de Ciudad Serdán también recibió este reconocimiento por garantizar condiciones óptimas de higiene en los alimentos destinados a las mujeres privadas de la libertad, así como para sus hijas e hijos que residen en ese centro.

Bajo una visión humanista, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reafirma su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la implementación de estándares de calidad que contribuyen a la óptima reinserción social de las personas que se encuentran en reclusión.

