Policía Estatal rescata a familia de incendio en colonia Roma

Elementos de la Policía Estatal rescataron a una familia que se encontraba al interior de una vivienda de lámina alcanzada por un incendio en la colonia Roma de la ciudad de Puebla.

La inmediata intervención permitió salvaguardar la integridad de cinco menores y dos mujeres, una de ellas embarazada.

El siniestro se originó por la quema de pastizal en la zona, que se extendió hasta el domicilio familiar.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas acudió al lugar y sofocó las llamas mediante la aplicación de agua a presión.

El Gobierno del Estado exhortó a la ciudadanía a utilizar responsablemente el número de emergencias 911 ante cualquier situación de riesgo.

👮‍♀️👮‍♂️ Elementos de la Policía Estatal rescataron a una familia de un incendio.



La inmediata intervención permitió salvaguardar la integridad de cinco menores y dos mujeres, una de ellas embarazada, quienes se encontraban en una vivienda de lámina, en la colonia Roma, de la… pic.twitter.com/ctLyiRX2Jo — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) February 25, 2026

Te recomendamos: