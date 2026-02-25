Detienen en Cuautlancingo a hombre por presunto abuso sexual

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo informó que elementos de la corporación pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla a un hombre señalado como probable responsable del delito de abuso sexual en agravio de dos mujeres.

El detenido fue identificado como Eduardo Rafael “N”, de 28 años, originario de Puebla.

La intervención se realizó conforme a los protocolos establecidos, garantizando el respeto a los derechos humanos y al debido proceso legal.

La dependencia municipal refrendó su compromiso de trabajar permanentemente para salvaguardar la integridad y seguridad de los habitantes del municipio, así como de colaborar estrechamente con las instancias de procuración de justicia para combatir conductas que atenten contra la integridad de las personas.

