Zacatlán avanza en programa de alumbrado público en comunidades

El Ayuntamiento de Zacatlán continúa con el programa Zacatlán Iluminado, a través del cual se han realizado trabajos de instalación y mantenimiento de alumbrado público en distintas comunidades del municipio, con el objetivo de generar mayor seguridad y bienestar entre la población.

En la comunidad de El Vivero, la Coordinación de Alumbrado Público colocó una nueva línea de 200 metros de cable y se instalaron nuevas luminarias.

En Metepec se dio mantenimiento a 15 luminarias y se instalaron 10 nuevas.

En Ayehualulco se colocaron cuatro luminarias nuevas y se realizó mantenimiento a otras 15.

El gobierno municipal, encabezado por Bety Sánchez, señaló que estas acciones contribuyen a la seguridad, tranquilidad y bienestar de las familias de Zacatlán.

