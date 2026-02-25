PC de San Pedro Cholula atiende nuevo incendio en ladera del Cerro Zapotecas

El Gobierno de San Pedro Cholula informó que, a través de la Dirección de Protección Civil, se atiende un incendio registrado en una de las laderas del Cerro Zapotecas.

Unidades de emergencia se encuentran en la zona realizando labores de valoración y contención para evitar que el fuego se extienda a otras áreas.

Durante la tarde de este martes fue controlado y sofocado un incendio que afectó aproximadamente cuatro hectáreas en el mismo cerro. Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas y a las características del terreno donde se localiza el nuevo siniestro, las brigadas evalúan las condiciones para combatirlo con seguridad, priorizando la integridad del personal operativo.

Por cuestiones de seguridad, se exhortó a la población a no acercarse al área afectada para prevenir accidentes y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

El gobierno municipal, presidido por Tonantzin Fernández, reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad, coordinación y prontitud para salvaguardar la integridad de las familias y proteger el entorno natural.

Te recomendamos: