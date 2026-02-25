Por segunda vez, FGE catea Fraccionamiento Iskali en Angelópolis

Desde su creación, el Fraccionamiento Iskali ha sido cateado en dos ocasiones por la Fiscalía General del Estado (FGE), en la primera oportunidad por un ataque armado ejecutado en el sitio y este 2026 como resultado de investigaciones por hechos con apariencia de delito a su interior.

La noche de este martes 24 de febrero, agentes de la FGE llegaron acompañados de múltiples elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) para realizar un cateo dentro de una vivienda del clúster ubicado sobre la avenida del Jaguey en San Andrés Cholula.

El reporte de vecinos sobre la movilización policiaca no se hizo esperar, pues refería que era la segunda ocasión que veían un operativo así en este predio cercano a la Vía Atlixcayotl.

Tal vez te interese: Hallan cuerpo sin vida en Periférico Ecológico y Recta a Cholula

#Seguridad 🚓 Elementos de la Fiscalía General del Estado realizan un cateo en el Fraccionamiento Iskali en San Andrés Cholula, sin aparente apoyo de otras corporaciones.



El predio ya había sido escena de un crimen en 2024, cuando se reportaron disparos contra un inmueble.



📹… pic.twitter.com/XvP2JQoTcK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 25, 2026

Los agentes de investigación ingresaron a un domicilio donde, con orden dentro cateo, realizaron diligencias cuyo resultado aún son desconocidos; no obstante, cerca de tres horas después partieron del sitio que quedó asegurado.

Es importante señalar que el 24 de mayo del 2024, fue la primera vez que una escena así se vivió en este fraccionamiento luego de que presuntamente Alexis Armando N., alias “El Jaguar” fuera blanco de un ataque armado.

Aunque en aquella oportunidad el supuesto criminal logró escapar, meses después fue abatido en el Big Bols Casino de Sonata.

Te recomendamos: