Portugal evalúa amistoso ante México por situación de seguridad

La Federación Portuguesa de Fútbol informó que se encuentra evaluando la realización del partido amistoso ante la Selección Mexicana, programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca (ahora llamado Banorte) como parte de la reinauguración del inmueble, debido a las alertas de seguridad surgidas en territorio mexicano tras los hechos violentos registrados el fin de semana.

En un comunicado, la FPF señaló que “la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación”.

La institución europea indicó que sigue de cerca la situación y que las instrucciones del gobierno portugués serán fundamentales para la toma de decisiones, siempre en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol, con la que mantiene “excelentes relaciones institucionales”.

La FPF subrayó que “la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico, del personal y de la afición es su absoluta prioridad“, criterio que guiará cualquier determinación sobre el encuentro.

En respuesta, la Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado conjunto con la FPF en el que aclararon que “es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo”, y afirmaron que hasta el momento la fecha y sede se mantienen sin cambios.

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, se refirió al tema en conferencia de prensa previa al amistoso ante Islandia. “Es normal que ellos estén en su derecho de evaluar las circunstancias, pero yo contemplo ese partido para el mes que viene en fecha FIFA con mis jugadores que juegan fuera. Pienso que el partido ante Portugal se efectuará sin contratiempos“, declaró.

Aguirre agregó que la Federación le ha garantizado condiciones de seguridad para el equipo.

“No sé cuál sea la imagen que se tenga fuera del país. Nosotros como mexicanos somos sensibles del momento que se vive, pero a nosotros nos compete jugar este partido y seguir preparándonos”, concluyó.

