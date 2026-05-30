ASPABUAP entrega Galardón Académica Universitaria a 15 profesoras

La Asociación Sindical de Personal Académico de la BUAP (ASPABUAP) entregó el Galardón Académica Universitaria 2026 a 15 profesoras de la institución que han demostrado un compromiso sobresaliente con la enseñanza, la investigación y el servicio institucional, durante la 33 Convención General Extraordinaria del sindicato.

Además, se otorgó un reconocimiento especial a la rectora Lilia Cedillo Ramírez.

Durante su intervención, la rectora Lilia Cedillo Ramírez señaló: “El cuerpo académico de la BUAP somos todos nosotros y en todos y cada uno de ustedes veo esa gran vocación que hay, la vocación de servicio, la vocación de maestro”.

Agregó que las galardonadas “son un ejemplo a seguir. Por eso es que, de manera prácticamente unánime, pues las eligieron a ustedes. Y es por esa trayectoria que tienen, por esas enseñanzas que nos han dejado en todos y por esa huella que van dejando todos los días en cada uno de sus estudiantes”.

Por su parte, el secretario general de ASPABUAP, Carlos Armando Ríos Acevedo, destacó la labor, confianza y apoyo mutuo para trabajar en beneficio de los afiliados, y recordó que la única vía hacia una sociedad más justa es la educación.

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