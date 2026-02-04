UDLAP abre convocatoria para Equipo STEM 2026

Si te gustan los retos, la innovación y sueñas con crear soluciones que impacten al mundo, la Universidad de las Américas Puebla te invita a formar parte del Equipo Representativo STEM UDLAP, generación Otoño 2026. La convocatoria está dirigida a estudiantes que están terminando o han terminado la preparatoria con alto desempeño académico y gran interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

El Equipo Representativo STEM de la UDLAP, proyecto que brinda a sus miembros la oportunidad de tener capacitación en áreas especializadas y mentoría de alto nivel, está buscando integrar a sus filas a nuevos talentos para que sean parte de una experiencia educativa de excelencia que va más allá del aula. Quien se integre a este equipo participará en proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con mentorías especializadas, para competencias en retos reales y llevará la ciencia y la tecnología a distintos espacios a través de actividades de divulgación.

Además, al ser admitidos en el equipo, podrán acceder a un Apoyo Educativo del 100% en colegiatura aplicable a las materias de licenciaturas STEM de las Escuelas de Ingeniería y Ciencias de la UDLAP (excepto áreas de la salud), para su ingreso en agosto de 2026. En ese sentido, para ser elegible, se pide cumplir con los siguientes requisitos:

Un promedio mínimo de 9.5 en preparatoria.

Aprobar el examen de nuevo ingreso con al menos 1,350 puntos.

Obtener más de 70 puntos en el examen de ubicación de inglés.

Contar con experiencia en actividades STEM, como ferias científicas, concursos, clubes académicos, desarrollo de aplicaciones o proyectos tecnológicos.

El proceso de selección se encuentra abierto y se realiza en dos etapas: El primero, con fecha límite de 13 de febrero de 2026, consiste en el envío, revisión de documentos y evaluación de la trayectoria académica y el interés del aspirante. Posteriormente, en la segunda etapa, los seleccionados tendrán una entrevista virtual con el comité de selección en la que podrán mostrar sus proyectos y habilidades.

Con esta iniciativa, la Universidad de las Américas Puebla busca impulsar a jóvenes talentosos con pasión por la ciencia y la tecnología. Para conocer todos los requisitos y formar parte del Equipo Representativo STEM UDLAP, visita https://www.udlap.mx/stem/ o envía un correo a equipo.stem@udlap.mx.

