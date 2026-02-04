UDLAP abre convocatoria para Equipo STEM 2026

Si te gustan los retos, la innovación y sueñas con crear soluciones que impacten al mundo, la Universidad de las Américas Puebla te invita a formar parte del Equipo Representativo STEM UDLAP, generación Otoño 2026. La convocatoria está dirigida a estudiantes que están terminando o han terminado la preparatoria con alto desempeño académico y gran interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
El Equipo Representativo STEM de la UDLAP, proyecto que brinda a sus miembros la oportunidad de tener capacitación en áreas especializadas y mentoría de alto nivel, está buscando integrar a sus filas a nuevos talentos para que sean parte de una experiencia educativa de excelencia que va más allá del aula. Quien se integre a este equipo participará en proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con mentorías especializadas, para competencias en retos reales y llevará la ciencia y la tecnología a distintos espacios a través de actividades de divulgación.
Además, al ser admitidos en el equipo, podrán acceder a un Apoyo Educativo del 100% en colegiatura aplicable a las materias de licenciaturas STEM de las Escuelas de Ingeniería y Ciencias de la UDLAP (excepto áreas de la salud), para su ingreso en agosto de 2026. En ese sentido, para ser elegible, se pide cumplir con los siguientes requisitos:
- Un promedio mínimo de 9.5 en preparatoria.
- Aprobar el examen de nuevo ingreso con al menos 1,350 puntos.
- Obtener más de 70 puntos en el examen de ubicación de inglés.
- Contar con experiencia en actividades STEM, como ferias científicas, concursos, clubes académicos, desarrollo de aplicaciones o proyectos tecnológicos.
El proceso de selección se encuentra abierto y se realiza en dos etapas: El primero, con fecha límite de 13 de febrero de 2026, consiste en el envío, revisión de documentos y evaluación de la trayectoria académica y el interés del aspirante. Posteriormente, en la segunda etapa, los seleccionados tendrán una entrevista virtual con el comité de selección en la que podrán mostrar sus proyectos y habilidades.
Con esta iniciativa, la Universidad de las Américas Puebla busca impulsar a jóvenes talentosos con pasión por la ciencia y la tecnología. Para conocer todos los requisitos y formar parte del Equipo Representativo STEM UDLAP, visita https://www.udlap.mx/stem/ o envía un correo a equipo.stem@udlap.mx.