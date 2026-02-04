Inauguran salón de usos múltiples en comunidad de Zacatlán

Los habitantes de la comunidad de Metepec Segunda Sección agradecieron a la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, por la construcción e inauguración de un nuevo salón de usos múltiples, obra que era una de las principales necesidades de la localidad.

Durante la entrega del espacio, vecinos expresaron su reconocimiento por la rapidez con la que fue atendida su solicitud. Uno de ellos señaló que la comunidad no contaba con un lugar adecuado para reunirse ni para realizar actividades.

Este salón de usos múltiples beneficia a 890 personas; también fue dotado de mobiliario como un pizarrón, un escritorio, 24 mesas para biblioteca y 50 sillas.

Al hacer uso de la voz, Bety Sánchez manifestó que para ella es importante que las comunidades cuenten con espacios dignos y de calidad, sobre todo porque son importantes para la organización comunitaria.

Dijo que los espacios públicos fomentan el bienestar, ayudan a la reconstrucción del tejido social e impulsan la participación ciudadana, por lo que fue un gusto haber realizado esta obra en beneficio de las y los habitantes.

