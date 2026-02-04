Bety Sánchez inaugura instalaciones del Bachillerato Digital 13

Después de 15 años de hacer gestiones, ahora las y los estudiantes del Bachillerato Digital Número 13 de Poxcuatzingo tendrán espacios dignos para estudiar, ya que la presidenta municipal de Zacatlán, a través del programa #EscuelasDe10, inauguró las instalaciones de este centro educativo.

Este martes 3 de febrero, la presidenta municipal, en compañía del supervisor de la Zona Escolar 012, de Bachilleratos Digitales, Javier Pérez Osorio, y de la directora de la institución, Herendira Hernández Rangel, inauguraron los nuevos espacios para que los estudiantes tomen sus clases.

En su discurso, Herendira Hernández mencionó que pasó 15 años haciendo gestiones para que las y los alumnos de este bachillerato contaran con sus propias instalaciones, por lo que agradeció a la presidenta Bety Sánchez haber hecho realidad este sueño, ya que durante todo ese tiempo los estudiantes tomaron clases en el auditorio del ejido.

Por su parte, el supervisor de la Zona Escolar 012, de Bachilleratos Digitales, Javier Pérez Osorio, agradeció a la alcaldesa su voluntad e interés por los adolescentes, debido a que estos espacios fueron construidos con recursos municipales, además de que la consideró una aliada de la educación. La felicitó por su trabajo y por esa vocación de servicio por la enseñanza.

En tanto, la presidenta municipal, Bety Sánchez, mencionó que la educación genera bienestar y transformación, porque cambia vidas, ayuda al crecimiento personal, da conocimientos de por vida, además de que puede garantizar un futuro más próspero. Por esa razón, dijo que seguirá impulsando la educación como un motor de desarrollo.

Esta obra contempla un aula didáctica, sanitarios, una oficina de dirección, así como la barda perimetral del bachillerato. Tanto docentes como padres de familia y alumnos agradecieron a Bety Sánchez por hacer realidad este sueño.

