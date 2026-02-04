Texmelucan abre mesas de trabajo por obras públicas

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Gobernación atendió las peticiones de integrantes de Antorcha Campesina, para dar solución a peticiones relacionadas con obra pública en sus colonias.

En este sentido, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibió un pliego petitorio que será valorado para su posible ejecución, priorizando las necesidades de los solicitantes.

Durante la mesa de trabajo que se realizó con integrantes de Antorcha Campesina y autoridades municipales, se acordó mantener diálogo constante para evaluar los avances a sus peticiones de infraestructura básica.

