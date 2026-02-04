Nuevos vuelos impulsarán economía y turismo en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció 12 nuevos vuelos en el Aeropuerto Internacional de Huejotzingo, nueve nacionales y tres internacionales, a partir del 1 de junio del presente año, con el objetivo de acercar a la entidad con otros destinos, fortalecer el comercio, la actividad cultural y turística.

El ejecutivo estatal señaló que esta acción fue resultado de un esfuerzo coordinado del Gobierno del Estado, orientada a ampliar la conectividad aérea y a consolidar a Puebla como un punto estratégico para la movilidad, el turismo y la actividad productiva, con una planeación alineada a la vocación industrial, económica y demográfica de la entidad.

Por su parte el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que la estrategia fortaleció el comercio, la actividad educativa y cultural, así como el intercambio económico y social, al posicionar a Puebla en el centro de los intereses productivos, empresariales y sociales. Subrayó que la conectividad con destinos como el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, abrió una oportunidad clave de vinculación con más de 2.5 millones de poblanas y poblanos radicados en esa región.

Explicó que las rutas se definieron con base en criterios económicos y de movilidad, y resaltó la relevancia de destinos estratégicos como Houston y Los Ángeles por su peso comercial y la presencia de población mexicana. Añadió que la estrategia impulsó la participación de productores, artesanos, empresarios e industriales, con el propósito de fortalecer la marca Puebla Cinco de Mayo y consolidar la proyección integral del estado.

Al respecto, la presidenta de Coparmex, Beatriz Camacho Ruiz, destacó que las nuevas rutas aéreas representan una gran oportunidad para el traslado de mercancías y el fortalecimiento del sector turístico y económico. Reconoció la colaboración entre gobierno e iniciativa privada, donde se valora la participación de los empresarios en la toma de decisiones. “Nos permite proponer y ser escuchados. Nos interesa que Puebla prospere”, afirmó.

El presidente de la Fraternidad Empresarial de Puebla E100, Gregory Camacho Wardle, celebró el anuncio de los nuevos vuelos desde Puebla y calificó como una gran noticia para la industria turística pues mantendrá la vigencia del estado en diferentes ciudades del país y de Estados Unidos.

Mientras que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Sánchez Morales, enfatizó que las nuevas rutas aéreas potencializan a Puebla y contribuyen a la reactivación económica que necesita la entidad. “Que crezca la conectividad sin duda contribuye al impulso estatal”.

El presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes, resaltó que las nuevas conexiones aéreas generarán un gran movimiento comercial, al abrir puertas al turismo y la actividad económica con Europa y Asia.

“Puebla recibirá un mayor número de visitantes”, afirmó el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico de Puebla (CNET), Luis Javier Cué de la Fuente, ante el anuncio del gobernador. Destacó que las nuevas rutas impulsarán el sector turístico y la economía local, sumado a las nuevas conexiones que se tienen en el país.

