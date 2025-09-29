Envían maquinaria para retirar derrumbe que bloquea carretera en Naupan

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Infraestructura, envió ayuda inmediata al municipio de Naupan para retirar el derrumbre que mantiene bloqueada la carretera que comunica a las localidades de Copila, Cueyatla y Tenextitla.

Las acciones se realizan de manera coordinada con la autoridad municipal para salvaguardar la seguridad de la población. Mientras se concluyen las maniobras, se habilitó un carril temporal con terraplén para permitir el paso.

Hasta el momento se han retirado 300 metros cúbicos de material, lo que representa el 25 % del bloqueo, equivalente al acarreo con 50 camiones de seis metros cúbicos. Las labores continúan con excavadoras y camiones de carga, por lo que los habitantes de Copila, Cueyatla y Tenextitla deben utilizar vías alternas.

La estrategia del gobernador Alejandro Armenta busca actuar de forma inmediata ante afectaciones en las vías de comunicación derivadas de las lluvias, por lo que la dependencia mantiene alerta a las 14 Sedes Regionales de los Módulos de Maquinaria.

Para prevenir deslaves, supervisores trabajan en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil, implementando medidas preventivas ante la continuidad de la temporada de lluvias.

