Armenta inaugura centro de capacitación para operadores de carga en Texmelucan

En San Martín Texmelucan, al resaltar que el primer Centro de Capacitación y Adiestramiento para Operadores de Transporte de Carga protege el empleo de miles de familias y refuerza la competitividad del estado, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que Puebla se coloca a nivel nacional e internacional en la vanguardia logística y carretera.

El ejecutivo estatal subrayó que este espacio, único en el país, permitirá formar operadores especializados para atender el déficit nacional del sector, además de abrir nuevas oportunidades laborales para jóvenes poblanos. Precisó que las certificaciones tendrán valor curricular internacional, lo que elevará el nivel profesional de quienes egresen del centro. “Nosotros tenemos que pensar no sólo en el ordenamiento, sino en lo que significa dejar fuera de circulación un vehículo”, afirmó el titular del Ejecutivo.

“En México y en Puebla es tiempo de mujeres”, expresó el ejecutivo estatal al invitar a las operadoras a incorporarse al sector del autotransporte, pues hay quienes manejan muy bien. Acompañado por la piloto María José Rodríguez, Armenta Mier, detalló que el Centro de Capacitación requirió una inversión de 20 millones de pesos y su instalación en San Martín Texmelucan responde a la conectividad estratégica de la región con importantes corredores carreteros del país.

El gobernador señaló que la seguridad también implica garantizar carreteras dignas para las y los poblanos. En materia de regulación del transporte, el gobernador anunció la conformación de un Consejo integrado por la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, universidades e iniciativa privada, con el propósito de transparentar y fortalecer el otorgamiento de concesiones.

El director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), Alfonso Aguirre destacó el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y la coordinación con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, para materializar el Centro de Capacitación y Adiestramiento para Operadores de Transporte de Carga en Territorio Nacional e Internacional. Apuntó que es un proyecto estratégico que responde a una de las principales demandas laborales del sector logístico y de movilidad de mercancías. Este espacio abre oportunidades reales de desarrollo profesional para mujeres y hombres interesados en incorporarse a una actividad con alta demanda, estabilidad laboral y acceso a ingresos competitivos tanto en México como en el extranjero.

La relevancia de este centro se sustenta en cifras internacionales. De acuerdo con la International Road Transport Union (IRU), actualmente existen 3.6 millones de vacantes de operadores de transporte de carga sin cubrir en 36 países, mientras que en Europa y Norteamérica el déficit continúa creciendo debido al retiro masivo de conductores en los próximos años. Tan solo en Europa faltan más de 233 mil operadores y la cifra podría superar los 745 mil hacia 2028. En México, organismos empresariales y representantes de la industria estiman que el déficit de operadores supera el 30 por ciento, situación que afecta las cadenas de suministro y el crecimiento del sector logístico.

Ante este panorama, el director del ICATEP mencionó que el nuevo centro instalado en Puebla representa una respuesta concreta para formar capital humano altamente especializado, con capacitación técnica, profesionalización y certificaciones nacionales e internacionales que permiten a las y los egresados acceder a oportunidades laborales en Norteamérica y Europa.

El proyecto contempla estándares de conducción segura, normatividad internacional, logística, operación de unidades de carga y formación integral para fortalecer la competitividad de las y los operadores poblanos en mercados globales, donde la demanda de personal capacitado continúa en ascenso.

Por su parte, el delegado de CANACAR, Manuel Enrique Rodríguez, informó que las y los egresados contarán con oportunidades laborales respaldadas por la organización. También reconoció el apoyo del gobierno estatal en materia de seguridad carretera, movilidad logística, traslado ordenado de mercancías y combate a la sobrerregulación.

Durante el recorrido por las instalaciones, el gobernador conoció las aulas, el simulador de manejo y el tractocamión destinado a las prácticas operativas.

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