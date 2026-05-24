Choque deja tres muertos y cuatro heridos en la Cuacnopalan-Oaxaca

Un trágico accidente vehicular dejó como saldo tres hombres muertos y cuatro heridos graves la noche del sábado sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

El encontronazo se registró en el kilómetro 11, un vehículo Dodge Attitude que circulaba con dirección a Puebla, al llegar a dicho kilómetro, chocó de frente contra una camioneta Transit con logotipos de “Kiubo” que circulaba con dirección a Tehuacán. Autoridades señalaron que el impacto fue tan fuerte que el motor del vehículo se desprendió.

De manera inmediata se activó la alerta a paramédicos, al cabo de pocos minutos llegaron ambulancias y un camión de rescate del servicio médico con destacamento en la caseta de peaje de Tehuacán y Esperanza. Especialistas tuvieron que utilizar equipo hidráulico para rescatar a las víctimas.

#Seguridad 🚑 Un choque frontal dejó como saldo tres muertos y dos heridos la noche del sábado en el kilómetro 11 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.



La circulación fue cerrada por alrededor de 5 horas en ambos sentidos. pic.twitter.com/0o7Cnl2RiW — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 24, 2026

Técnicos en Urgencias Médicas lograron rescatar a dos pasajeros del vehículo y a dos de la camioneta, quienes resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados a una clínica de Tehuacán.

En el lugar también fueron recuperados los cadáveres de tres hombres que viajaban a bordo del vehículo. La circulación se vio afectada durante un lapso de poco más de tres horas.

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