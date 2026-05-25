Capacitación de operadores de carga reducirá violencia vial: Coparmex

La presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho, aseguró que la formación de operadores de transporte de carga tendrá un impacto directo en la disminución de actos de corrupción, agresividad vial y descomposición social.

Sus declaraciones se dieron luego de la puesta en marcha del Centro de Capacitación y Adiestramiento para Operadores de Transporte de Carga por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), un proyecto que ofrece formación técnica certificada con validez oficial y enfoque en seguridad vial.

La dirigente empresarial señaló que Puebla es un nodo logístico estratégico del centro del país, una plataforma de distribución de mercancías hacia la Ciudad de México, el Bajío, el sureste y con conexión a Veracruz y el Golfo, y que en el estado existen entre 75 y 125 mil operadores.

“Un solo chofer de autotransporte puede trasladar de 300 mil a 20 o 30 millones de pesos de carga. Esto significa que un operador no solo conduce un vehículo, resguarda el patrimonio empresarial, protege cadenas de suministro, sostiene procesos productivos y mantiene en movimiento la economía”, afirmó.

Camacho explicó que muchas expresiones de violencia, corrupción y descomposición social provienen de procesos largos de abandono humano: falta de oportunidades, precariedad laboral, estrés económico y pérdida del sentido de pertenencia. Por ello, “un conductor capacitado humanamente se convierte en ejemplo cotidiano de civilidad, reduce conductas de riesgo asociadas a accidentes o agresiones, dignifica su oficio y transmite orgullo a su familia. Cada operador bien formado se convierte en un agente de estabilidad social”.

Añadió que no hay desarrollo económico si no está aparejado de desarrollo social, y que México enfrenta actualmente una importante escasez de operadores de transporte de carga, una actividad fundamental para el movimiento de mercancías, el comercio y el crecimiento económico nacional.

La presidenta de Coparmex reconoció el esfuerzo conjunto entre el gobierno del estado, el Icatep, Canacar y las empresas participantes, y señaló que invertir en capacitación es invertir en productividad, seguridad y crecimiento sostenible.

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